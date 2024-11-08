السوداني وترامب يتفقان على التنسيق لإيقاف حروب المنطقة واللقاء في القريب العاجل

2024-11-08 23:55:09 - المصدر: الفرات نيوز

أجرى رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً، مع الرئيس الأمريكي المنتخب السيد دونالد ترامب، عبّر فيه سيادته عن التهنئة للرئيس والشعب الأمريكي بمناسبة الفوز بالانتخابات، والثقة الكبيرة التي منحها إياها الشعب الأمريكي.

كما أكد الجانبان الرغبة في المضي بالشراكة الستراتيجية بين البلدين، وتعزيز العلاقات الثنائية بطرق تتجاوز الجانب الأمني، من خلال التعاون الوثيق في مجالات الاقتصاد، والمال، والطاقة، والتكنولوجيا.

وأشار السيد رئيس مجلس الوزراء إلى اطلاعه على كلام ووعود السيد ترامب، خلال الحملة الانتخابية، المتضمنة التزامه بإنهاء الحروب بالمنطقة، واتفق الجانبان على التنسيق سوية لتحقيق ذلك.

من جانبه عبّر الرئيس الأمريكي المنتخب عن الرغبة بالعمل الإيجابي مع السيد رئيس مجلس الوزراء، واللقاء في القريب العاجل للبحث في توسيع العلاقات بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، والعمل على هذه الملفات المشتركة.

