2024-11-09 00:45:08 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بانتحار موظف عراقي داخل السفارة الألمانية في بغداد. وقال المصدر ، انه “أقدم موظف عراقي يعمل في شركة أمنية على الانتحار داخل السفارة الألمانية في منطقة المنصور، حيث أطلق النار على نفسه، اذ كان يعاني من حالة نفسية سيئة”. واضاف انه “توجه خبير الأدلة الجنائية إلى …

