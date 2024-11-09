2024-11-09 00:54:04 - المصدر: ايشان

أجرى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، واتفقا معا على التنسيق سوية لإنهاء الحروب في المنطقة. وذكر مكتبه الإعلامي في بيان ورد لـ “إيشان”، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أجرى اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً، مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، عبّر فيه عن التهنئة للرئيس […]

ظهرت المقالة ترامب يبدي للسوداني رغبته في أن يجمعهما لقاء قريب أولاً على ايشان.



