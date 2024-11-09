رئيس الوزراء العراقي يهاتف الرئيس الأمريكي المنتخب ويبحث معه تعزيز العلاقات الثنائية

2024-11-09 01:00:05 - المصدر: كونا

بغداد - 8 - 11 (كونا) -- أجرى رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني اليوم الجمعة اتصالا هاتفيا بالرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب عبر فيه عن تهانيه له بفوزه بالانتخابات الرئاسية وبحث معه سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء العراقية في بيان أن الطرفين أعربا خلال الاتصال عن الرغبة في المضي بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتعزيز العلاقات الثنائية بطرق تتجاوز الجانب الأمني عبر التعاون الوثيق في مجالات الاقتصاد والمال والطاقة والتكنولوجيا.وقال البيان العراقي إن الرئيس الامريكي المنتخب عبر عن الرغبة بالعمل الايجابي مع السوداني واللقاء في القريب العاجل للبحث في توسيع العلاقات بين العراق والولايات المتحدة والعمل على الملفات المشتركة. (النهاية) ع ح ه / م م ج