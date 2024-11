السوداني يبحث مع ترامب التنسيق لانهاء الحرب بالمنطقة

2024-11-09 02:00:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، مسألة إنهاء الحروب في المنطقة. وذكر مكتب السوداني في بيان، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أجرى اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً، مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، عبّر فيه عن التهنئة للرئيس والشعب الأمريكي بمناسبة الفوز بالانتخابات، …

