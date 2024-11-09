النفط العراقي يختتم تعاملات الاسبوع على انخفاض

2024-11-09 09:05:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

اختتم النفط العراقي، اليوم السبت (9 تشرين الثاني 2024)، التعاملات الأسبوعية في السوق العالمية على انخفاض بعد ان عاد امس الجمعة للارتفاع قليلاً.

وبحسب بيانات اطلعت عليها "بغداد اليوم"، فقد سجل خام البصرة الثقيل 69.75 دولارا للبرميل، بينما سجل المتوسط 72.90 دولارا للبرميل بنسبة تغيير 0.11- لكلاهما.

كما أظهرت البيانات انخفاضا بأسعار الخام عالميا، حيث سجل خام برنت البريطاني 73.87 دولارا، بينما سجل خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 70.38 دولارا للبرميل، بنسبة تغيير 1.76- و1.78-.

المصدر: "بغداد اليوم"+ مواقع