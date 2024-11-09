الكشف عن مصير نيمار مع الهلال

2024-11-09 09:10:03 - المصدر: واع

متابعة-واعكشفت إحدى أعضاء الفريق الإعلامي للبرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم الهلال السعودي، موقفه النهائي من التواجد مع الزعيم بعد تعرضه للإصابة.وتعرض نيمار لإصابة عضلية، خلال مباراة الهلال ضد الاستقلال الإيراني، التي أقيمت بالجولة الرابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة، وحسمها الزعيم بثلاثية نظيفة.وقالت داي كريسبو، إحدى أعضاء الفريق الإعلامي لنيمار، في تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية، إن نيمار مستمر مع الهلال حتى نهاية عقده.وأوضحت كريسبو، أنَّ كل ما تردد بشأن رحيل نيمار عن الهلال في كانون الثاني المقبل غير صحيح، وأخبار كاذبة، مؤكدة أن اللاعب مستمر مع فريقه الحالي حتى نهاية عقده.كان الهلال، أعلن في بيان رسمي، أن الفحوصات التي خضع لها نيمار أكدت تعرضه لتمزق في العضلة الخلفية، وسيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد لفترة بين 4 إلى 6 أسابيع.وذكرت تقارير صحفية في وقت سابق أن إدارة الهلال بدأت في التحرك لتسريع رحيل المهاجم البرازيلي، حيث يجري حاليًا البحث عن البديل المناسب.المصدر : كورة