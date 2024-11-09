أنشيلوتي: ارتكبت مع الريال أكبر خطأ في مسيرتي

2024-11-09 09:10:03 - المصدر: واع

متابعة-واعأبدى مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، ندمه على قرار اتخذه في حقبته الأولى مع ريال مدريد، يود لو عاد به الزمن لتغييره.وسبق للمدرب الإيطالي العمل في النادي الملكي بين عامي "2013-2015" قبل العودة في 2021، للاستمرار معه حتى الآن.وخلال مقابلة مع مجلة "فرانس فوتبول" عقب حصوله على جائزة مدرب العام مؤخرًا، سُئل أنشيلوتي عن الأخطاء التي يود العودة لتغييرها على مدار مسيرته التدريبية.وعن ذلك أجاب: "من المستحيل أن تتخذ قرارات جيدة دائمًا طوال 30 عامًا، وعلى سبيل المثال، أقدمت على تصرف سيئ هنا في مدريد بعد عامي الأول".واستطرد: "كنت قريبًا جدًا من تجديد عقدي. النادي كان يريد الإبقاء عليَّ، لكني بذلت جهدًا من أجل الحصول على راتب أكبر، بعدها أوقف النادي مفاوضاته معي.. كان خطأ، وأراه أسوأ ما فعلت، لكني تعلمت منه".وتطرق أنشيلوتي للحديث عن أفضل لقب في مسيرته، قائلاً: "لقبي الأول في دوري الأبطال مع ميلان عام 2003 أول ما يخطر على بالي فحتى تلك اللحظة، كنت أحتل الوصافة كثيرًا".وأردف: "بعد ذلك، يمكنني التفكير في العاشرة مع ريال مدريد، وكذلك اللقب الـ14 في 2022؛ حيث ظن الجميع أن مسيرتي انتهت بعد تجربتي إيفرتون، ونابولي، لكني عدت وفزنا باللقب مجددًا".ورفض المدرب المخضرم تحديد فريق بعينه تولى تدريبه، يراه الأكثر قوة في مسيرته، مؤكدًا أنه امتلك لاعبين مذهلين خلال رحلتيه مع ميلان، وريال مدريد، مضيفًا: "لا يمكنني حتى تسمية أفضل تشكيل ممن لعبوا تحت قيادتي".وختم: "هذا سيكون عدم احترام للباقين، فعلى سبيل المثال، في حراسة المرمى، امتلكت كورتوا، وكاسياس، ونوير، وتشيك، وبوفون، وبيروتزي".المصدر : كورة