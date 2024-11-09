2024-11-09 10:35:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

كشف رئيس مجلس محافظة ديالى عمر الكروي، اليوم السبت (9 تشرين الثاني 2024)، عن 3 وعود قطعها السوداني في زيارته الأخيرة لبعقوبة.

وقال الكروي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في تواصل مستمر معنا من اجل دعم ديالى في ملفات عدة والسعي الى بلورة حراك ينعكس إيجابا على المواطنين في ملفات حيوية عدة ابرزها الخدمات والامن وصولا الى الاستثمار والثروات الطبيعية".

وأضاف أن "السوداني تعهد في زيارته الأخيرة لبعقوبة في تسريع وتيرة تطوير الحقول النفطية والغازية وإعطاء الأولوية لأبناء المحافظة في التعيين مع تطوير المنافذ الحدودية ورصد أموال كبيرة لبدء أولى الخطوات مع تشكيل لجنة عليا لحل كافة المعرقلات لمشاريع بغداد الاتحادية في ديالى".

وأشار الى أن "السوداني بدء فعليا في تنفيذ كل ما تعهد به وهناك خطوات على ارض بدأت تأخذ سياقاتها من خلال لجان مركزية وصلت من بغداد من اجل وضع الحلول وتنفيذ ما تعهد بد رئيس مجلس الوزراء".

وتابع أن "السوداني تعهد بزيارة أخرى الى ديالى ستكون مخصصة لملف الطاقة بشكل مباشر لأنه يعطي الأولوية لملف استثمار وتطوير حقولها النفطية والغازية ويرى بانها يمكن ان تتحول الى رقم مهمة في معادلة الطاقة على مستوى العراق".

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، زار الأربعاء (16 تشرين الأول 2024)، محافظة ديالى، حيث ترأس اجتماعاً لمسؤولي الدوائر والتشكيلات الخدمية في محافظة ديالى.

وفي كلمته أمام المسؤولين في ديالى، شدد السوداني على "وجوب العمل كفريق متكامل، وضرورة تجاوز الخلافات وتنفيذ المهام من أجل تحقيق المطلوب".

وأشار إلى أن "مشاريع البنى التحتية تمثل أولوية لدى الحكومة"، مذكّرا بـ"حتمية إنجازها ولا سيما المتلكئ منها"، مشددا على ضرورة "إنجاز المشاريع بعيدا عن الأغراض الانتخابية والسياسية".

وفي السياق ذاته أكد النائب مضر الكروي، الأربعاء (16 تشرين الأول 2024)، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تعهد باعتماد استراتيجية متكاملة من 5 ابعاد لدعم محافظة ديالى.

وقال الكروي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الى ديالى والاطلاع ميدانيا على جملة من المشاريع الخدمية خطوة مهمة من اجل الوقوف على سبل تسريع وتيرة إنجازها وبيان العراقيل لبعض منها واتخاذ قرارات حيال سلسلة من الملفات الهامة".

وأضاف، ان" السوداني تعهد باعتماد استراتيجية متكاملة من 5 أبعاد لدعم ديالى خلال لقائنا معه تضمن حسم ملف مشاريع الوزارات وتمويل مشاريع أخرى والانفتاح على ملف استثمارات المحافظة وطرح فرص واعدة بالإضافة الى اتخاذ إجراءات حيال تطوير الحقول النفطية والغازية والارتقاء بعمل المعابر الحدودية ".

وأشار الكروي الى، ان" السوداني بين أهمية استثمار استقرار ديالى في ملفات تعزيز الخدمات والانتقال الى مرحلة جديدة تعطي هاجس الطُمَأنينة للأهالي بعد فترة عصيبة مرت بها".



