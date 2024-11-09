"شار" السليمانية يحصد جائزة دولية كأفضل مركز لعلاج الجلطة الدماغية في العراق

2024-11-09 10:35:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حاز مستشفى "شار" التعليمي في السليمانية على جائزة دولية كأفضل مركز لعلاج الجلطة الدماغية في العراق، وذلك خلال مؤتمر الجلطة الدماغية المنعقد في العاصمة بغداد.

وقالت مديرية صحة السليمانية في بيان، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن هذه الجائزة تأتي تقديرًا للتميز الطبي الذي يقدمه المستشفى في علاج الحالات الحرجة للجلطات الدماغية وتقديم رعاية صحية متقدمة.

وأضاف البيان أنه في مؤتمر طبي متخصص في علاج الجلطات الدماغية، والذي عُقد مؤخرًا في بغداد بمشاركة عدد من المؤسسات الطبية العراقية والدولية، حصل مستشفى "شار" على الجائزة الذهبية باعتباره المركز الأول لعلاج الجلطات الدماغية على مستوى العراق.

وأوضح البيان أن الجائزة مُنحت للمستشفى تقديرًا لجهوده البارزة في تقديم رعاية صحية عالية الجودة، بالإضافة إلى تطوير تقنيات وأساليب علاجية متقدمة في هذا المجال.

وشارك في حفل التكريم الدكتور زانا عبدالرحمن، رئيس قسم الأعصاب والأوعية الدموية في مستشفى "شار"، الذي عبّر عن فخره واعتزازه بهذا التكريم، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز هو نتيجة جهود جماعية من الكوادر الطبية والإدارية في المستشفى الذين يعملون بلا كلل لتقديم خدمات صحية متقدمة.

ويعد مستشفى "شار" في السليمانية من المؤسسات الطبية الرائدة في إقليم كوردستان والعراق بشكل عام، حيث يتمتع بخبرات واسعة وإمكانيات متقدمة في مجال علاج الجلطات الدماغية وأمراض الجهاز العصبي. ويعتبر قسم الأعصاب والأوعية الدموية في المستشفى واحدًا من الأقسام الحيوية التي تسهم في تقديم أفضل سبل الرعاية الطبية باستخدام أحدث التقنيات والأجهزة الطبية.

ويمثل حصول مستشفى "شار" على هذه الجائزة خطوة مهمة في مسيرة تطور الرعاية الصحية في إقليم كوردستان والعراق، حيث يسلط الضوء على التطورات الملحوظة التي تشهدها المراكز الصحية في تقديم علاجات دقيقة للحالات الحرجة.

كما يعكس هذا الإنجاز التزام مستشفى "شار" بتطبيق أعلى المعايير الطبية، ما يسهم في تعزيز سمعة قطاع الصحة في العراق على المستويين الإقليمي والدولي.

وقال الدكتور زانا عبدالرحمن خلال الحفل: "إن هذا الإنجاز الكبير يعكس التزامنا الراسخ بتقديم أفضل الرعاية الطبية لمرضى الجلطات الدماغية، ونهدف إلى مواصلة تطوير قدراتنا واستقدام المزيد من التقنيات المتقدمة لتلبية احتياجات المرضى وتحقيق أعلى مستويات الجودة".