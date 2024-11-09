رابطة المصارف: ارتفاع نسبة الشمول المالي للدفع الإلكتروني

2024-11-09 10:40:02 - المصدر: واع

بغداد – واع- وسام الملاأعلنت رابطة المصارف الخاصة، اليوم السبت، عن ارتفاع نسبة الشمول المالي للدفع الإلكتروني خلال السنتين الاخيرتين.وقال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة علي طارق في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع): إنه "خلال السنتين الاخيرتين كان هناك تقدم بما يتعلق بزيادة الشمول المالي واستخدام الحسابات المصرفية وخصوصا بعد القرارات الحكومية بما يتعلق بزيادة استخدام الدفع الالكتروني".واشار الى ان" هناك العديد من المواطنين يمتلكون بطاقات مصرفية او حسابات مصرفية وبدء استخدام الدفع الالكتروني يزداد بشكل واضح وتدريجي وهذه جميعها تنعكس على نسبة الشمول المالي التي ارتفعت بحسب آخر بيانات البنك المركزي لتصل الى 48٪ ".وأضاف: "طموحنا في المرحلة القادمة ان تزداد الخدمات المالية ويتم توجيهها ليس فقط في مراكز المدن وانما في القرى والأرياف لتكون هناك خدمات مالية تشمل أكبر طبقة ممكن من المجتمع".وأصدر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم أمس الجمعة، عدة توجيهات لتوسيع نطاق الخدمات المالية في المحافظات.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه " في إطار جهود إصلاح النظام المالي والمصرفي، بوصفه إحدى أولويات البرنامج الحكومي، ونظراً لما تحقق من خطوات مهمة خلال السنتين الماضيتين، وفي ضوء ما يشهده النظام المالي والمصرفي من بعض التحديات لاسيما في المحافظات، وحيث إنّ مواجهتها تتطلب اهتماماً أكبر وتحسينات جذرية لضمان تعزيز الثقة في القطاعين المالي والمصرفي، وتسهيل عملية التنمية الاقتصادية، وزيادة الشمول المالي ورفع مؤشراته في أرجاء البلد كافة، ولأن معظم الفعاليات تركّزت في العاصمة بغداد، فقد وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني باتخاذ عدد من الخطوات بهذا الشأن:1. زيادة عدد الفروع المصرفية في المحافظات لتلبية احتياجات السكان المحليين، وبما يسهم في توسيع نطاق الخدمات المالية، مع الاهتمام بالأبنية وحداثتها وتوفير متطلباتها الاساسية.2. ضرورة أن تتبنى جميع المصارف في المحافظات تقنيات حديثة كالخدمات المصرفية عبر الإنترنت والتطبيقات المحمولة، مما يُسهل على المواطنين الوصول إلى خدماتهم المصرفية بسهولة.3. التأكيد على المصارف بأهمية تطوير خدماتها المالية بما يتناسب مع احتياجات الأفراد والشركات الصغيرة، مثل القروض الميسّرة والحسابات الادخارية.4. تعزيز الشمول المالي في المحافظات عبر توفير خدمات مصرفية لفئات المجتمع المختلفة، وتشمل الأقضية والنواحي في القرى والأرياف.5. إطلاق مؤتمرات وحملات توعية في المحافظات، لتثقيف المواطنين حول أهمية التعامل مع المصارف وكيفية إدارة الأموال واستثمارها بشكل صحيح.6. تنظيم ورش عمل لتدريب الرواد الشباب ورجال الأعمال المحليين على كيفية التعامل مع القروض والخدمات المالية".وأضاف أنه "ستتولى كل من؛ وزارة المالية، والبنك المركزي العراقي، ورابطتي المصارف العراقية الخاصة والاسلامية، عمليات التنسيق مع مكاتب المحافظين لإنجاز المهام اعلاه حسب الاختصاص والمسؤولية، وتقديم تقارير فصلية (كل ثلاثة أشهر) لمكتب رئيس مجلس الوزراء بشأن تقدم العمل بخصوص الخطوات الواردة في اعلاه".