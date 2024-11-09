لجنة المسابقات باتحاد الخليج تعقد اجتماعها الأول في الكويت

2024-11-09 11:05:02 - المصدر: واع

بغداد-واععقدت لجنةُ المسابقات في الاتحاد الخليجيّ لكرة القدم اجتماعاً بحضور ممثل العراق أمين عام اتحاد الكرة محمد فرحان، فضلاً عن ممثلي الاتحادات الوطنيّة الأخرى .وذكر بيان لاتحاد الكرة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أن" الاجتماع، الذي عقدَ في فندق (والدورف) بمجمع الافنيور في العاصمة الكويت، ناقش آليةَ قرعة بطولة خليجي (26)التي ستقام اليوم السبت بحُضورِ ممثلي المنتخبات الثمانية المشاركة، فضلاً عن عددٍ من نجوم الكرة الخليجيّة".وأضاف أن " منتخب الكويت سيترأس المجموعة الأولى كونه المستضيف، على أن يترأس المجموعةَ الثانية منتخبنا الوطنيّ لحصوله على لقب النسخة الماضية، فيما ستوزعُ باقي المنتخبات في القرعة على المجموعتين، على أن يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي".