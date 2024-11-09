2024-11-09 11:05:15 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى -

لقي ما لا يقل عن 17 شخصا مصرعهم، وأصيب نحو 15 آخرين بجروح جراء انفجار في محطة للسكك الحديدية جنوب غربي باكستان.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الشرطة الباكستانية قولها، اليوم السبت، إن 17 شخصا قتلوا جراء انفجار في محطة قطارات رئيسية في محافظة بلوشستان بباكستان.

وقال محمد بلوش المسؤول في الشرطة المحلية "قتل 17 شخصا حتى الآن، ونعمل على تحديد طبيعة الانفجار"، فيما حذر المفتش العام في الشرطة المحلية معظم جاه أنصاري أن "هذه الحصيلة قد ترتفع".

وأفاد المتحدث باسم مستشفى ساندمان في كويتا وسيم بيق عن "46 جريحا".

ويأتي هذا بعد تقارير أولية أفادت بمقتل 13 على الأقل وجرح 25 جراء انفجار في محطة القطارات بمدينة كويتا جنوب غربي باكستان.

فقد، قال مسؤول في الشرطة الباكستانية، لوكالة رويترز، إن ما لا يقل عن 13 شخصا قتلوا وأصيب 25 آخرين في انفجار قنبلة بمحطة للسكك الحديدية في مدينة كويتا.

وتواجه باكستان تصاعدا في الهجمات المسلحة في شمال غرب البلاد وتمرداً انفصاليا متزايدا في الجنوب.

وقال محمد بالوش، قائد عمليات الشرطة، إن "الانفجار وقع داخل محطة السكة الحديد عندما كان القطار السريع المتجه إلى بيشاور على وشك المغادرة إلى وجهته"، ففي حين لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.