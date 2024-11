منخفض جوي قادم من البحر المتوسط يرفع درجات الحرارة في الناصرية إلى 30 درجة مئوية

2024-11-09 11:10:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أفادت دائرة الأنواء الجوية في الناصرية بتأثر المدينة بمنخفض جوي قادم من البحر المتوسط، والذي من المتوقع أن يتسبب بارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، دون فرص واضحة لهطول الأمطار. وقال مدير أنواء الناصرية، أحمد كريم، لشبكة أخبار الناصرية بأن المنخفض الجوي الحراري سيؤدي إلى زيادة درجات الحرارة خلال...

