الاطاحة بشبكة دولية لمتاجرة المخدرات في ميسان

2024-11-09 12:09:03 - المصدر: عراق اوبزيرفر

ميسان / عراق اوبزيرفر أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، عن الإطاحة بشبكة دولية لتجارة المخدرات في محافظة ميسان. وذكر بيان للوزارة، أن “قوة أمنية مشتركة في محافظة ميسان، وبعد الاعتماد على مصادر استخبارية ذاتية، ومن خلال كمين محكم استند إلى معلومات من مصادر موثوقة، تمكنت من الإطاحة بـ (4) تجار مخدرات، (3) منهم يحملون الجنسية …

