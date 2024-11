2024-11-09 12:15:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصريةكشفت رئيسة لجنة النزاهة في مجلس محافظة ذي قار هدية الخيكاني عن أزمة تعليمية خطيرة نتيجة تفريغ أكثر من 700 مدرس من التخصصات العلمية للعمل على نظام الـEMIS الذي لم يتم تفعيله حتى الآن.وقالت الخيكاني لشبكة أخبار الناصرية إن هذا القرار أثر بشكل كبير على المواد الدراسية الأساسية...

