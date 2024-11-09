السوداني يفتتح مسابقة العراق الدولية لحفظ وتلاوة القرآن الكريم

2024-11-09 12:36:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر افتتح رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، مسابقة العراق الدولية لحفظ وتلاوة القرآن الكريم في العاصمة بغداد. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني افتتح مسابقة العراق الدولية لحفظ وتلاوة القرآن الكريم في العاصمة بغداد”.

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