2024-11-09 12:36:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر أعلنت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم السبت ، حالة الطقس للأيام المقبلة، فيما توقعت ان تشهد البلاد حالة عدم استقرار، ويكون الجو بين غائم وغائم جزئيا وفرصة لهطول الأمطار مع تذبذب بدرجات الحرارة.

