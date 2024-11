عودة طائرة عراقية إلى مطار بغداد بعد اعتداء لبناني مخمور على المسافرين

2024-11-09 12:36:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر اضطرّت طائرة عراقية متجهة إلى إسطنبول للعودة إلى مطار بغداد بشكل اضطراري، بعد قيام راكب لبناني مخمور بالاعتداء على المسافرين العراقيين على متنها. وأفادت مصادر مطلعة، بأن قائد الطائرة قرر العودة حفاظًا على سلامة الركاب، حيث تم التعامل مع الحادث فور وصول الطائرة إلى بغداد لاتخاذ الإجراءات اللازمة. https://youtube.com/shorts/Y9D8Heispzk?si=DFoqBySIt2zkkbUr

