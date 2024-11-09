عودة التدريبات في قاعدة عين الأسد بعد توقف بسبب توترات الشرق الأوسط

2024-11-09 12:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - الأنبار

أفاد مصدر مطلع، اليوم السبت (9 تشرين الثاني 2024)، بعودة التدريبات في قاعدة عين الأسد اقصى غرب العراق، بعد أن توقفت لفترة ليست قليلة إثر التوترات الأمنية والسياسية الأخيرة بالشرق الأوسط.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" التدريبات العسكرية في قاعدة عين الأسد غرب العراق والتي تتمركز بها قوات أمريكية عادت مرة أخرى منذ ساعات الصباح الأولى وبأشكال مختلفة، لافتا الى ان" كل التدريبات تتمحور في كيفية التصدي للطيران المسير والصواريخ وعمليات الاخلاء".

وأضاف ان" التدريبات توقفت لبعض الوقت بسبب توترات الشرق الأوسط وخشية القوات الامريكية ان تطالها عمليات قصف من قبل الفصائل العراقية لكن يبدو انها تشعر حاليا بالأمان لتقرر عودة تدريباتها مرة أخرى".

وأشار المصدر الى، إن" التدريبات تخضع لإجراءات تامين من الأجواء بشكل مباشر من خلال رصد مسيرات وبعض المروحيات التي تحلق بارتفاعات متباينة بالوقت الحالي".

وكشف مصدر مطلع، يوم الثلاثاء (5 تشرين الثاني 2024)، عن توقف الحركة بشكل مفاجئ في قاعدة عين الأسد اقصى غرب العراق.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم، إن " حركة الارتال والطائرات داخل قاعدة عين الأسد اقصى غرب الانبار توقفت بشكل مفاجئ مع تعزيز لافت للأبراج الخارجية مع اغلاق المداخل الرئيسية للقاعدة".

وأضاف أن "الاجراء بدء مع ساعات الفجر الأولى ولايزال مستمرا ولا يعرف هل هو ضمن نطاق تدريب محدد او انه بفعل إجراءات احترازية تحسبا لاي طارئ بموجبة برقية سرية من القيادات الامريكية العليا".

وأشار الى ان "كل ردة فعل للقاعدة تظهر بان هناك امر ما يحصل ويبدو ان الساعات القادمة قد تكشف بعض الأسباب التي دفعت الى هذه الخطوة".

وتشهد قاعدة عين الأسد في محافظة الانبار إجراءات احترازية من حين الى اخر خشية تعرضها لهجوم من قبل بعض الفصائل المسلحة نتيجة توتر الوضع في منطقة الشرق الأوسط وتوجيه الاتهامات لها بدعم الكيان الصهيوني في حربه ضد لبنان وغزة.