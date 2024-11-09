2024-11-09 12:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - الديوانية

اعلن قسم حماية الاسرة والطفل في الديوانية، اليوم السبت (9 تشرين الثاني 2024)، عن قيام شابة بتقديم شكوى ضد والدها الذي اعتدى عليها بالاغتصاب.

وذكر القسم في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "حضرت المشتكية ( س. م .ج ) والتي تطلب الشكوى ضد والدها لقيامه بالاعتداء عليها (بالاغتصاب)".

وأضاف انه "تم استحصال الموافقات الرسمية من قبل قاضي التحقيق وبعد التقصي وجمع المعلومات"، مؤكدا انه "تم تشكيل مفرزة وتم القبض عليه وفق احكام المادة (393) ق.ع".