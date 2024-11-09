2024-11-09 12:45:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ توقع الراصد الجوي العراقي علي الجابر الزيادي، أن تشهد البلاد ابتداءً من يوم غد الأحد منخفضاً ممطراً، تتأثر به بشكل خاص المناطق الوسطى والشمالية.

وحذر الزيادي، عبر تصريح لوكالة شفق نيوز، من احتمالية هطول أمطار غزيرة الشدة في مدن الأنبار وصلاح الدين والسليمانية وبعض المناطق الأخرى.

وأوضح الزيادي أن الأمطار ستستمر على نطاق واسع خلال الأشهر القادمة، متوقعاً حالات هطول ماطرة في الثلث الأخير من شهر تشرين الثاني الجاري، مع تكرار حالات مطرية أخرى خلال شهر كانون الأول المقبل.

وأضاف الزيادي أن تدفق المنخفضات الجوية الممطرة سيستمر في عموم مناطق البلاد بدءاً من منتصف شهر كانون الثاني المقبل، فيما يُتوقع أن يكون النصف الثاني من فصل الشتاء (شهرَي شباط وآذار) حافلاً بحالات مطرية أخرى.

وتوقعت هيئة الأنواء الجوية العراقية حالة جوية "هادئة" تبدأ غدا الأحد وتستمر حتى الاثنين، تؤثر على مناطق وسط وغرب وشمال العراق.

وأشارت في تقريرها اليومي، إلى أن الحالة ستكون نتيجة منخفض جوي مصحوب بجبهة هوائية ضعيفة، مع هواء بارد في الطبقات العليا.

وقالت أيضا، إنه من المتوقع هطول أمطار خفيفة في مدن الجنوب والوسط، تليها سحب خفيفة إلى معتدلة تشمل مناطق وسط وشمال العراق، مشيرة إلى أن درجات الحرارة سترتفع في الجنوب الأحد، ثم تنخفض الأربعاء. لا توجد تحذيرات من سيول أو فيضانات.