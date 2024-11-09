أسعار الذهب تعاود الارتفاع في العراق

2024-11-09 14:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تنشر "بغداد اليوم"، أسعار بيع الذهب في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، اليوم السبت (9 تشرين الثاني 2024)، حيث سجلت ارتفاعًا جديدًا بعد انخفاض نهاية الأسبوع الماضي.

وسجل سعر أونصة الذهب 2684$، بينما سجل سعر الليرة عیار 21 بـ 580 الف دينار عراقي، وسجلت أسعار البيع للمعدن الأصفر وفق التالي:

مثقال عیار 21 بـ 580 الف دینار

مثقال عیار 18 بـ 497 الف دینار

مثقال عیار 22 بـ 607 الف دینار

مثقال عیار 24 بـ 662 الف دینار

اللیرة عیار 21 بـ 580 الف دینار