الأعرجي يؤكد موقف العراق الرافض لاستخدام أجوائه للتجاوز على الجارة إيران

2024-11-09 14:05:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم السبت، موقف العراق الرافض وبشدة لاستخدام الأجواء العراقية للتجاوز على الجارة إيران أو أي دولة من دول المنطقة.وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "الاعرجي استقبل، بمكتبه الملحق العسكري الإيراني في بغداد، اللواء مجيد قلى پور".وبحث الأعرجي مع اللواء مجيد قلى پور، بحسب البيان، "سبل تعزيز أمن واستقرار البلدين وتفعيل مذكرات التفاهم لضبط الحدود، وكذلك استمرار التعاون في مجال مكافحة الارهاب والتهريب".وأكد الأعرجي، وفقاً للبيان، على "موقف العراق الرافض وبشدة لاستخدام الأجواء العراقية للتجاوز على الجارة إيران أو أي دولة من دول المنطقة".