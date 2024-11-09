الطائرة العراقي يحدد ضوابط الدوري المقبل ويقرر إجراء القرعة في بغداد

2024-11-09 14:05:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد رئيس الاتحاد العراقي للكرة الطائرة حبيب علي اللاوندي، يوم السبت، وضع ضوابط جديدة للأندية العراقية المشاركة في الدوري الممتاز الذي سينطلق في منتصف شهر كانون الأول المقبل.

وأوضح لوكالة شفق نيوز، أنه تم إلزام الأندية بالتعاقد مع لاعبين على الأقل من فئة الشباب، بالإضافة إلى السماح بالتعاقد مع لاعبين محترفين أجانب بحد أقصى لاعبين.

وقال اللاوندي، إن الاتحاد قرر أن تُجرى قرعة الدوري الممتاز للموسم 2024-2025 في العاصمة بغداد في السادس من شهر كانون الأول المقبل.

وأضاف أنه تم تحديد الآلية الخاصة بالبطولة، حيث ستُقسم الأندية المشاركة إلى أربع مجموعات، تضم كل مجموعة أربعة أندية. ويتأهل الفريقان الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الثمانية.

وتشمل الأندية المشاركة في البطولة: الشرطة، الصناعة، أربيل، غاز الجنوب، البيشمركة، حديثة، النعمانية، الرميثة، مصافي الشمال، الحبانية، نينوى، المقدادية، هيت، الدغارة والكوفة.

يُذكر أن نادي غاز الجنوب الرياضي توج بطلاً للدوري العراقي الممتاز للكرة الطائرة للموسم 2023-2024 للمرة الثامنة في تاريخه.