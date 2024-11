عاجل| المالكي: بيان المرجعية حول التدخلات الخارجية ليس معناه ان لا يكون للعراق علاقات صداقة مميزة

2024-11-09 14:09:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

المالكي: يجب ان تأخذ الحكومة والعشائر دورها لوضع العراق على قدر مسؤول ناضج المالكي: يجب ان يساهم العراق في الوضع الأمني في المنطقة المالكي: بيان المرجعية حول التدخلات الخارجية ليس معناه ان لا يكون للعراق علاقات صداقة مميزة لا تؤثر على السيادة الوطنية

