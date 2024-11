2024-11-09 14:09:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر أعلنت قناة آفاق الفضائية، عن كلمة مرتقبة لزعيم دولة القانون نوري المالكي. وقال القناة التابعة للمالكي، انها ستعرض في الساعة الواحدة ظهراً كلمة هامة لزعيم ائتلاف دولة القانون. وبينت ان كلمة المالكي ستكون حول بيان المرجعية الدينية وتطورات الاوضاع الاقليمية.

