العدل تبحث مع الصليب الاحمر معالجة مشكلة الأطفال المصاحبين لأمهاتهم

2024-11-09 14:09:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر بحث وزير العدل خالد شواني مع رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر معالجة مشكلة الأطفال المصاحبين لأمهاتهم من جنسيات مختلفة في الأقسام الإصلاحية، وتسهيل إجراءات إعادتهم إلى بلدانهم بالتنسيق مع الجهات المعنية. وذكر بيان للوزارة أن “وزير العدل خالد شواني استقبل رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) في العراق، اختيار …

