رئيس الوزراء: الحكومة قدمت كل الرعاية لحفظة القرآن الكريم

2024-11-09 14:15:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن الحكومة قدمت كل الرعاية لحفظة القرآن الكريم، فيما دعا الى وقف الحرب في غزّة ولبنان.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، افتتح مسابقة العراق الدولية لحفظ وتلاوة القرآن الكريم، التي أقيمت تحت شعار (من بغداد الحضارة والإسلام إلى غزّة المقاومة ولبنان الجهاد، بالقرآن الكريم النصر والثبات)، وبمشاركة 62 متسابقاً للحفظ والتلاوة، يمثلون 31 دولة عربية وإسلامية".وفي كلمة ألقاها خلال الافتتاح، رحًب رئيس الوزراء ، بحسب البيان، بـ"المشاركين في هذه المسابقة الدولية التي تحتضنها العاصمة بغداد"، مشيراً إلى الدور الريادي للعراق في خدمة القرآن الكريم، ونشرِ منظومته القيمية، التي عززت غرس قيم التسامح والسلام والمحبّة، من دون حساسيةٍ دينيةٍ أو طائفيةٍ أو مذهبية، وتمكن العراقيون خلاله من تجاوز كلِّ التحديات"، مؤكداً ضرورة أن "نقتدي بهدي القرآن في إشاعة المحبة والحفاظ على وحدة البلد".وبيّن رئيس مجلس الوزراء، أن "الحكومة قدمت كلَّ الدعم والرعاية لحفظة وقرّاء القرآن الكريم، ووجهت بفتح قناة خاصة لهم للقبول في الجامعات، وأشرفت على رعاية ودعم المراكزِ القرآنية، وتحفيز المدارس والمعاهد والجامعات على إقامة المحافل القرآنية، وحثِّ الناشئة على حفظه ورعايتهم، ووجه سيادته بأن تكون هذه المسابقة تقليداً سنوياً".وأشار رئيس الوزراء، في كلمته، إلى "ما يجري في المنطقة من جرائم إبادة تُرتكب بحقِّ أهلنا في فلسطين ولبنان، وسط صمتٍ دولي مطبق، مجدداً الدعوة لإيقاف الحرب الهمجية التي ترتكبها عصابات القتل الصهيونية".يُشار إلى أن المسابقة التي أشرف على تحضيراتها الوقفان الشيعي والسني وتستمر ستة أيام، تضمّ نخبة من المحكّمين الدوليين والمحليين من ذوي الاختصاص، بمجال علوم القرآن، والتحكيم في القراءات والتلاوات والمسابقات القرآنية.