المالكي: نقف بكل احترام لبيان المرجعية الدينية الذي أشار لعدد من القضايا الأساسية

2024-11-09 14:15:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم السبت، انه نقف بكل تقدير واحترام للبيان الذي صدر عن المرجعية الدينية والذي أشار إلى القضايا الأساسية، داعيا الجميع الى الالتزام بما جاء فيه.وقال المالكي في كلمة له بشأن بيان المرجعية الدينية وتطورات الأوضاع الإقليمية وتابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، إن "الأحداث التي يعيشها العالم والمنطقة والعراق تنذر باحتمالات تطور هذه الحرب واتساع دائرتها، والحرب الصهيونية وداعميها تهدف إلى ضرب أكثر من مفصل من مفاصل القوة والاستقرار بالمنطقة لصالح الكيان الصهيوني".واضاف، أن "العراق دولة أساسية في المنطقة ويجب ألا يغيب عن آفاق الصراع وتحدياته، ويجب أن تكون هناك سيطرة على الأمن الوطني العراقي بما يسهم في استقرار الوضع الأمني بالمنطقة".وتابع: "نقف بكل تقدير واحترام للبيان الذي صدر عن المرجعية الدينية والذي أشار إلى القضايا الأساسية من موقع الخبير والمتابع، وعلى الحكومة والقوى السياسية الالتزام بما جاء في بيان المرجعية الدينية وتحمل مسؤولياتها"، مشيرا الى ان "بيان المرجعية الدينية دعا الحكومة إلى اعتماد الخبرة والكفاءة في مواقع المسؤولية بعيداً عن المعيار الحزبي أو العشائري أو القومي أو الطائفي".وأكد انه "ينبغي الاستعداد لمواجهة التحديات الأمنية من خلال الاهتمام بالقوات المسلحة في الداخلية والدفاع، ويجب تركيز الاهتمام بالحشد الشعبي ودعمه وهو يسجل مواقف الإخلاص والتفاني إلى جانب القوات الأمنية الشجاعة".وبين أنه "من الأهمية تعزيز العمليات الأمنية لملاحقة بؤر الإرهاب والخلايا النائمة لمنع استغلالها لمن يريد إرباك العملية السياسية، ويجب الالتفات بحذر وبقوة لنشاط خلايا البعث المجرم التي تمثل أدوات لأعداء العراق الذين يتحركون ويخربون".