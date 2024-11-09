المبرقع: إعادة ملعب الشعب الدولي الى أحضان وزارة الشباب والرياضة

2024-11-09 14:15:03 - المصدر: واع

بغداد-واعأكد وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع إرجاع عائدية ملعب الشعب الدولي الى وزارة الشباب والرياضة بعد أن كان ومنذ انشائه وحتى قبل عام من الآن من أملاك المصرف العقاري.وقال المبرقع في حديث لبرنامج المحايد الذي بثته القناة الاخبارية العراقية وتابعته وكالة الانباء العراقية (واع): إن "المصرف العقاري طالبنا ببدلات ايجار تبلغ (8) مليارات دينار عراقي وهنا تكمن المشكلة اذ تم صرف مبالغ كبيرة على الملعب لاعادة تأهيله وهو غير تابع للوزارة".وأضاف أن " الوزارة فتحت هذا الملف لغرض ايجاد حل للاشكال، وتم والحمد لله حل الموضوع، وتم ارجاع عائدية ملعب الشعب الدولي الى ممتلكات وزارة الشباب والرياضة بمساعدة مجلس الوزراء".