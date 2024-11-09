2024-11-09 14:20:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - طهران

اعتبر عضو البرلمان الإيراني النائب "بهروز محبي نجم آبادي"، اليوم السبت (9 تشرين الثاني 2024)، أن عودة المرشح الجمهوري دونالد ترامب إلى البيت الأبيض بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية لن توقف حقنا في الرد على عدوان إسرائيل باستهدافها لإيران الشهر الماضي.

واستبعد النائب آبادي في حديث لـ"بغداد اليوم"، عند سؤاله عما إذا كانت المؤسسة العسكرية الإيرانية تخطط للرد على إسرائيل عبر استخدام الأراضي العراقية، قائلاً "نحن نحترم العراق وسيادته ونرفض زجه في أي مشاكل واستقرار العراق يمثل أولوية بالنسبة لنا".

واعتبر النائب الإيراني إن" ما يتم الترويج له عن عزم إيران استخدام العراق كمنطلق للرد على الكيان الصهيوني هي محاولة من وسائل الإعلام الغربية والعبرية بهدف إثارة المشاكل بين الشعبين وهي ضمن نطاق الحرب النفسية والإعلامية".

وقال آبادي "نحن دولة قبلت بالقواعد الدولية بكوننا عضوًا في المجتمعات الدولية، وبموجب المادة 51 فإن الحق المشروع لأي دولة تنتهك هو الدفاع عن نفسها، لكن لا يعني ذلك استخدام الأراضي العراقية للرد على الكيان الصهيوني"، مضيفاً "نحن ندرك أن من يسيطر على أجواء العراق هي الولايات المتحدة وبالتالي هذا الأمر سهل للكيان الصهيوني الهجوم علينا".

وتابع، إنه" لو كانت الحكومة العراقية ومؤسستها العسكرية لديها السلطة الكاملة على الأجواء لما حصل ذلك، كما نعلم أن العراق لا يمتلك منظومات دفاعية متطورة قادرة على التصدي للصواريخ الصهيونية في الهجوم الأخير وكل هذه المؤشرات والدلائل تدفعنا إلى عدم اتهام العراق".

وأكد آبادي، إن "العدو الصهيوني باستغلاله مساحة دولة العراق ومع الأخذ في الاعتبار السيطرة والدعم الذي يحظى به من الولايات المتحدة الأمريكية على بدء هذا العمل العدواني، فمن الواضح تماما أنه تم استهداف بعض النقاط في بلادنا، وهذا الموضوع يضمن بالتأكيد حق الرد والتصرف للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وكشف وزيرُ الخارجية، فؤاد حسين اليوم السبت (9 تشرين الثاني 2024)، حصولَ العراقِ على تعهدات إيرانية بعدم استخدام أراضيه للهجوم على إسرائيل، في حال أي رد من طهران على هجوم إسرائيل الأخير.

وبشأن إمكانية حصول هجوم إيراني على إسرائيل من الأراضي العراقية، قال حسين في لقاء متلفز، إن إسرائيل استغلت الأجواء العراقية في هجومها على إيران، مؤكدا أن إيران ترفض الرد على إسرائيل انطلاقا من العراق.

وأضاف وزير الخارجية أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اتصل بالجانب الإيراني، وأكدوا له أنهم لن يستعملوا الأراضي العراقية منطلقا للهجوم على إسرائيل.