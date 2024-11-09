السوداني يؤكد ضرورة الاقتداء بهدي القرآن في إشاعة المحبة والحفاظ على وحدة البلد

2024-11-09 14:20:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت (9 تشرين الثاني 2024)، ضرورة الاقتداء بهدي القرآن في إشاعة المحبة والحفاظ على وحدة البلد.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "السوداني افتتح اليوم مسابقة العراق الدولية لحفظ وتلاوة القرآن الكريم، التي أقيمت تحت شعار (من بغداد الحضارة والإسلام إلى غزّة المقاومة ولبنان الجهاد، بالقرآن الكريم النصر والثبات)، وبمشاركة 62 متسابقاً للحفظ والتلاوة، يمثلون 31 دولة عربية وإسلامية".

ورحب السوداني في كلمة ألقاها خلال الافتتاح، بـ"المشاركين في هذه المسابقة الدولية التي تحتضنها العاصمة بغداد، والدور الريادي للعراق في خدمة القرآن الكريم، ونشرِ منظومته القيمية، التي عززت غرس قيم التسامح والسلام والمحبّة، من دون حساسيةٍ دينيةٍ أو طائفيةٍ أو مذهبية، وتمكن العراقيون خلاله من تجاوز كلِّ التحديات"، مؤكداً "ضرورة أن نقتدي بهدي القرآن في إشاعة المحبة والحفاظ على وحدة البلد".

وأضاف ان "الحكومة قدمت كلَّ الدعم والرعاية لحفظة وقرّاء القرآن الكريم، ووجهت بفتح قناة خاصة لهم للقبول في الجامعات، وأشرفت على رعاية ودعم المراكزِ القرآنية، وتحفيز المدارس والمعاهد والجامعات على إقامة المحافل القرآنية، وحثِّ الناشئة على حفظه ورعايتهم، ووجه سيادته بأن تكون هذه المسابقة تقليداً سنوياً".

واشار الى ان "ما يجري في المنطقة من جرائم إبادة تُرتكب بحقِّ أهلنا في فلسطين ولبنان، وسط صمتٍ دولي مطبق، مجدداً الدعوة لإيقاف الحرب الهمجية التي ترتكبها عصابات القتل الصهيونية".

يُشار إلى أن المسابقة التي أشرف على تحضيراتها الوقفان الشيعي والسني وتستمر ستة أيام، تضمّ نخبة من المحكّمين الدوليين والمحليين من ذوي الاختصاص، بمجال علوم القرآن، والتحكيم في القراءات والتلاوات والمسابقات القرآنية.