التصويت هذا الأسبوع.. حوارات سياسية لحسم الخلافات على القوانين الجدلية في البرلمان

2024-11-09 14:20:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف النائب الأول لرئيس لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية النائب جواد اليساري، اليوم السبت (9 تشرين الثاني 2024)، عن حوارات سياسية لحسم الخلافات على القوانين الخلافية.

وقال اليساري في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الكتل والأحزاب تجري حالياً حوارات سياسية فيما بينها من اجل حسم الخلافات على القوانين الخلافية المعطلة وعلى رأسها قانون العفو العام وقانون الأحوال الشخصية وقانون إعادة الأراضي لأصحابها، وهناك امل على حسم الخلافات خلال اليومين المقبلين، مع استمرار الحوارات".

وبين، انه "بعد حسم الخلافات على تلك القوانين بشكل نهائي، سيتم ادراجها على جدول الاعمال لغرض التصويت عليها، وبخلاف ذلك لن يتم طرحها للتصويت في ظل الاختلافات، وهذا يعني استمرار الإخفاق في التصويت عليها، ولهذا تجري الحوارات على امل حسم الامر خلال اليومين ويكون التصويت عليها خلال هذا الأسبوع".

ولا تزال أزمة "القوانين الأربعة" قائمة داخل قبة البرلمان، دون توصل الكتل السياسية لحلول بشأنها، حيث تدور الخلافات حول دمج تمرير أربعة قوانين جدلية على جدول أعمال جلسات البرلمان وهي مشروع قانون إعادة العقارات المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، والتعديل الثاني لقانون العفو العام، وقانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي، الأمر الذي أثار انتقادات برلمانية واسعة، مؤكدين أن ربط القوانين وفق مبدأ السلة الواحدة يعزز مصالح سياسية معينة.

وانتخب أعضاء البرلمان، محمود المشهداني، رئيسا جديدا للمجلس، في 31 أكتوبر تشرين الأول أكتوبر الماضي، بعد حصوله على 153 صوتا من مجموع 271، متفوقا على منافسه النائب سالم العيساوي، الذي حاز على 95 صوتا فقط.