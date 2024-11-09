أسعار الذهب ترتفع في العاصمة بغداد

2024-11-09 15:15:14 - المصدر: الاقتصاد نيوز

شهدت أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد ارتفاعا حيث سجل سعر بيع المثقال الواحد من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي عيار 21 عند 566 ألف دينار، بينما سجل سعر الشراء 562 ألف دينار. وسجل المثقال الواحد من الذهب العراقي عيار 21 سعر بيع بلغ 536 ألف دينار، وسجل سعر الشراء 532 ألف دينار. وبالنسبة للأسعار في محال الصاغة ، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 570 ألف دينار و580 ألفا، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 540 ألفا و555 ألف دينار.