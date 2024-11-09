مهدي كريم يمثل العراق في قرعة خليجي 26

2024-11-09 15:20:02 - المصدر: واع

بغداد – واعتجري، مساء اليوم السبت، في الساعةِ الثامنة مساءً مراسيمُ قرعة خليجي 26 في الكويت، فيما سيمثل المديرُ الإداريّ للمنتخبِ الوطنيّ العراقي مهدي كريم العراق في هذه القرعة.وقال مراسل وكالة الانباء العراقية (واع)، إن "المديرُ الإداريّ للمنتخبِ الوطنيّ مهدي كريم سيمثّل الجانبَ العراقيّ وسوف يتمّ تقسيمُ المنتخبات الثمانية المُشاركة بين مجموعتين".واضاف، أن " المجموعتين تضم كل مجموعةٍ أربعةَ منتخبات، تحوي في المستوى الأول العراق والكويت، وفي المستوى الثاني قطر والسعودية، وفي المستوى الثالث الإمارات والبحرين، وفي المستوى الرابع عمان واليمن".