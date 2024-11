2024-11-09 15:25:28 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:يشكو أهالي قضاء سيد دخيل في محافظة ذي قار من أزمة حادة في المياه منذ أسبوع، في وقت توقفت فيه مضخات المياه بسبب انخفاض منسوب مياه شطّ إبراهيم إلى مستويات غير مسبوقة، ما أدى إلى جفاف كامل في المنطقة، رغم أنها فصل الشتاء. وأكد المواطن سالم الإبراهيمي لشبكة...

