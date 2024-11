عراق اوبزيرفر تنشر ضوابط المنحة المجانية للكليات الطبية

2024-11-09 15:27:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر تشنر عراق اوبزيرفر، ضوابط المنحة المجانية الخاصة بكليات المجموعة الطبية. وأعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نعيم العبودي، إطلاق التقديم إلى قناة المنحة المجانية الخاصة بكليات المجموعة الطبية في الجامعات والكليات الأهلية للعام الدراسي 2025/2024. وأكد العبودي في رسالة بهذه المناسبة “اهتمام الوزارة بشرائح الطلبة من ذوي المعدلات العالية وتوفير بيئة مناسبة …

