موقف عراقي جديد يخص “التجاوز” على إيران

2024-11-09 15:27:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر بحث مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم السبت، مع الملحق العسكري الايراني في بغداد، تعزيز امن واستقرار البلدين، فيما جدد موقف العراق الرافض وبشدة لاستخدام الأجواء العراقية للتجاوز على إيران. وذكرت مستشارية الأمن القومي، في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر” ، أن “الأعرجي استقبل، بمكتبه اليوم، الملحق العسكري الإيراني في بغداد، اللواء مجيد …

