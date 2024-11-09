2024-11-09 15:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

أكد المنسق الإعلامي للمنتخب الوطني العراقي محمد عماد، اليوم السبت (9 تشرين الثاني 2024)، استعداد أسود الرافدين التام لمواجهة المنتخب الأردني، في المباراة الحاسمة لحساب المجموعة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026.

وأوضح عماد في حديث لـ "بغداد اليوم"، أن "الوحدات التدريبية للمنتخب بدأت بالفعل"، مبينا أن "جميع اللاعبين المحترفين سيصلون تباعا إلى معسكر المنتخب في البصرة.

وشدد على "أهمية هذه المباراة وكافة المباريات القادمة"،منوها إلى أن "المنتخب يسعى بكل قوة للتأهل إلى نهائيات كأس العالم".

وأشار إلى أن "جميع اللاعبين في حالة بدنية جيدة وأن أيمن حسين على وجه الخصوص أثبت قدرته على التعافي بسرعة من الإصابات"، مضيفا "أما بشأن زيدان إقبال فسيلتحق بالمنتخب يوم غد وهو بوضع جيد بعد تعرضه لوعكة صحية بسيطة لن تمنع من مشاركته مع المنتخب".

وأكد عماد أن "المنتخب العراقي جاهز لتقديم الأفضل "، منوها إلى ان "جميع المباريات مهمة وتحقيق نتائج إيجابية ستضع المنتخب في المسار الصحيح للتأهل الى كأس العالم بعيدا عن حسابات نتائج المباريات الأخرى".

ويحتضن ملعب البصرة الدولي مساء الخميس المقبل، قمة عربية منتظرة، بين منتخبنا الوطني العراقي ونظيره الأردني لحساب المجموعة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026، حيث يمتلك كليهما الرصيد ذاته وهو 7 نقاط، إلا أن الفريق الأردني يتفوق بفارق الأهداف ما يجعلهما يحتلان المركز الثاني مناصفة خلف المتصدر كوريا الجنوبية.







