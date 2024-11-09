العتبة الحسينية المقدسة تعلن استضافة أكثر من (6) آلاف لبناني

2024-11-09 17:05:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت خلية إغاثة الشعب اللبناني التابعة للعتبة الحسينية المقدسة، اليوم السبت، أن مدن الزائرين والفنادق الخاصة والحسينيات والبيوت في كربلاء قد استقبلت أكثر من (6,000) شخص منذ بدء العدوان على لبنان، فيما بينت أنه تم توفير السكن والطعام والرعاية الصحية لهم.وقال عضو اللجنة ورئيس قسم العلاقات العامة في العتبة الحسينية المقدسة عبد الأمير طه في بيان- نشره الموقع الرسمي للعتبة وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هناك (6.232) لبنانيا يتم استضافتهم في مدن الزائرين التابعة للعتبة الحسينية المقدسة، وكذلك في الفنادق الخاصة التي تم تخصيصها بالاتفاق مع رابطة الفنادق والمطاعم السياحية في كربلاء، بالإضافة إلى عدد من الحسينيات والبيوت".وتابع، أن "هذه الإحصائية لغاية نهاية يوم الخميس 7 تشرين الثاني 2024، وقد تم توفير الخدمات اللوجستية كافة التي تحتاجها العوائل اللبنانية (ضيوف العراق)"، لافتا إلى، أن "الخدمات شملت توفير السكن والطعام والرعاية الصحية، والعديد من الأمور الأخرى".وأشار إلى، أن "العتبة الحسينية المقدسة، ومن خلال ترجمة توجيهات ممثل المرجعية الدينية العليا، والمتولي الشرعي لها الشيخ عبد المهدي الكربلائي، شكلت خلية أزمة لإغاثة الشعب اللبناني، بالإضافة إلى فتح أبوابها لاستضافة العوائل المنكوبة في مدن الزائرين وتقديم الخدمات التي يحتاجونها كافة، وأشار إلى انطلاق حملة الإغاثة الطبية والإنسانية للشعب اللبناني وذلك امتثالا لبيان المرجعية الدينية العليا".