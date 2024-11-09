أمانة بغداد تطلق حملة لإصلاح الطرق المتضررة بفعل الأمطار

2024-11-09 17:05:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – آمنة السلاميأعلنت أمانة بغداد، اليوم السبت، الشروع بحملة لإصلاح 64 ألف متر مربع من الأسفلت في الشوارع والطرق المتضررة بفعل الأمطار، فيما أكدت أن حملاتها مستمرة بعد كل سقوط للأمطار؛ لجعل الطرق بأفضل وضعية ممكنة.وقال الوكيل البلدي رزاق اليعقوبي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بعد الأمطار الأخيرة انطلقت حملة متكاملة وشاملة لتنظيف الشوارع الرئيسة والفرعية والأزقة من النفايات والأنقاض ومخلفات الأمطار".وأضاف، أنه "بعد ذلك تم الشروع بتنظيف المنهولات والمشبكات وخطوط النقل، وتم رصد حالات تضرر للأسفلت جراء الأمطار السابقة وتم عمل جرد على كل الطرق ووجدنا أن الأضرار طالت 64 ألف متر مربع تحت لما يقارب 8 آلاف طن من الأسفلت لإصلاحها".وتابع، "في اليوم الأول شرعنا باستخدام كمية أولى بالغة 400 طن من الأسفلت المنتج في معمل الوكالة البلدية في الزعفرانية لإصلاح الأضرار وسيدعم العمل بإنتاج 5 معامل أخرى، ما سيوفر نحو 2400 طن وتستمر العملية حتى إصلاح جميع الطرق المتضررة وعملنا سيستمر بعد كل عملية سقوط أمطار لإصلاح أي أضرار".