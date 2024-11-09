سلوت يتخطى إنجاز مورينيو في الدوري الإنجليزي

2024-11-09 17:10:02 - المصدر: واع

متابعة - واعحقق المدير الفني لفريق ليفربول، الهولندي آرني سلوت، رقماً قياسياً على مستوى مدربي أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.ونجح سلوت في تحقيق بداية رائعة في بداية مشواره مع ليفربول، بعد توليه المسؤولية خلفاً للمدير الفني الألماني يورغن كلوب، والذي رحل عن تدريب "الريدز" نهاية الموسم الماضي.وأكد موقع "لايف سكور"، أن المدير الفني لفريق ليفربول يعد أكثر مدربي الأندية الإنجليزية تحقيقاً للفوز خلال أول 16 مباراة مع "الريدز"، من خلال تحقيقه الفوز في 14 مباراة.وتفوق سلوت على البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي نجح مع تشيلسي في تحقيق 13 فوزاً خلال عام 2004، بالتساوي مع كارلو أنشيلوتي مع "البلوز" أيضاً في 2009.ويأتي أنطونيو كونتي بتحقيقه 12 فوزاً مع تشيلسي عام 2016، بالتساوي مع أوناي إيمري مع آرسنال في عام 2018.