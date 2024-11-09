تراجع طفيف للدولار في بغداد واربيل مع الإغلاق ببداية الاسبوع

2024-11-09 17:20:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار بشكل طفيف في أسواق بغداد، يوم السبت، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان ، مع الاغلاق البورصة .

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 150600 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 150750 دينارا مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 151750 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 150750 ديناراً مقابل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا فقد بلغ سعر البيع 150500 دينار لكل 100 دولار ،وسعر الشراء 150400 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.