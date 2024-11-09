2024-11-09 17:20:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تخلى الفرنسي كريم بنزيما، أسطورة ريال مدريد، ومهاجم اتحاد جدة الحالي، عن ميوله، باختيار صاحب الأصول المغربية لامين يامال، لاعب برشلونة ومنتخب إسبانيا، للفوز بـ"جائزة كوبا" كأفضل لاعب تحت 21 عاماً، على حساب التركي أردا غولر، لاعب فريقه السابق.

وبحسب مجلة فرانس فوتبول المنظمة للحدث، فإن بنزيما، الذي يحق له التصويت كونه سبق له وأن فاز بجائزة الكرة الذهبية في 2022 أثناء ارتداء قميص ريال مدريد، فضَّل يامال نجم برشلونة، على غولر، وهو قرار اعتبره البعض مفاجئًا، خاصة أن الفرنسي يعد أحد أساطير النادي الإسباني.

ولم يكن بنزيما الوحيد من نجوم ريال مدريد السابقين الذين اختاروا يامال هذا العام، إذ انضم إلى مجموعة تضم البرازيلي كاكا، البرتغالي لويس فيغو، والإنجليزي مايكل أوين، ولوكا مودريتش قائد الفريق حالياً، بالإضافة إلى العديد من الأساطير أمثال البرازيلي ريفالدو والتشيكي بافل نيدفيد.

وعادةً ما يصوت اللاعبون لصالح زملائهم في الفريق أو لاعبي فريقهم السابق، وتكون الاختيارات أحياناً بناء على الانتماءات الرياضية، لكن بنزيما، الذي قاد ريال مدريد لتحقيق العديد من الألقاب، تجاهل الألوان واختار لاعب الفريق الغريم لريال مدريد.

ويعتبر بنزيما ثاني الهدافين التاريخيين لريال مدريد، إذ سجل النجم الفرنسي 354 هدفاً في 648 مباراة منذ وصوله عام 2009، كما فاز بـ 25 لقباً، معادلاً رقم مارسيلو بصفته اللاعب الأكثر فوزاً بالألقاب في تاريخ النادي.

وساهم يامال في تتويج منتخب إسبانيا بلقب بطل "يورو 2024" على حساب إنجلترا، كما شارك في 50 مباراة مع برشلونة الموسم الماضي، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 9.