العراق يحصل على عضوية دائمة في الاتحاد الدولي للهوكي

2024-11-09 17:20:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن رئيس الاتحاد العراقي للهوكي خليل ياسين، يوم السبت، حصول الاتحاد على عضوية دائمة في الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للعبة.

وقال ياسين في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "ذلك جاء خلال الاجتماع الذي عُقد صباح اليوم السبت في العاصمة العمانية مسقط"، عاداً ذلك، "خطوة مطلوبة نحو تطوير رياضة الهوكي في العراق".

وأشار إلى أن "العضوية الدائمة ستفتح آفاقاً واسعة للمشاركة في البطولات الدولية"، مبيناً أن "الموافقة بالاجماع على انضمام العراق بشكل دائم تعكس ثقة الاتحاد الدولي بقدرات الاتحاد العراقي و التزامه بتطوير اللعبة".

ولفت ياسين الى أن "هذه الخطوة ستسهم في توفير فرص تبادل الخبرات مع الاتحادات الأخرى، مما يساعد في رفع المستوى الفني للاعبين والمدربين العراقيين".

وأشار إيضاً الى "أن الاتحاد العراقي للهوكي يسعى في المرحلة القادمة الى تنفيذ برامج تدريبية وتطوير البنية التحتية للعبة داخل العراق، مع التركيز على دعم الفئات الشابة".

وأضاف "نتطلع الى تمثيل العراق بشكل مشرّف في البطولات الدولية مستقبلا، وأن يسهم هذا الإنجاز في تعزيز مكانة العراق على الساحة الرياضية الدولية في رياضة الهوكي".