2024-11-09 17:25:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

حددت محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت (9 تشرين الثاني 2024)، موعدًا جديدًا للبت بقضية تشكيل حكومة كركوك.

وقال رئيس الجبهة التركمانية حسن توران في بيان تلقته "بغداد اليوم إن "محكمة القضاء الإداري ستنظر بقضية حكومة كركوك المحلية المشكلة في فندق الرشيد ببغداد، وذلك يوم 24 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري".

وأفضى اجتماع عقد بتاريخ (10 آب 2024)، في فندق الرشيد وسط العاصمة بغداد إلى انتخاب إبراهيم الحافظ رئيسا لمجلس محافظة كركوك وريبوار طه محافظا.

وشهد الاجتماع غياب كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني والأعضاء التركمان، فيما تخلف عن الاجتماع ثلاثة من أعضاء الكتلة العربية.