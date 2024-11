سوق العملة في بغداد.. الدولار نحو الارتفاع

2024-11-09 17:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر واصلت أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي، اليوم السبت، ارتفاعها في أسواق العملة بالعاصمة بغداد. وسجلت أسعار الدولار مع اغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد 150600 ديناراً مقابل كل 100 دولار، وهي نفس الاسعار التي سجلتها صباح هذا اليوم. اما أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد بلغت …

