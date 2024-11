موعد جديد للبت بقضية تشكيل حكومة كركوك

2024-11-09 17:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

كركوك / عراق اوبزيرفر من المقرر أن تنظر محكمة القضاء الإداري بقضية حكومة كركوك المحلية المشكلة في فندق الرشيد ببغداد، وذلك يوم 24 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري. وقال رئيس الجبهة التركمانية حسن توران، “قدمنا طلب سحب الدعوى المقدمة للمحكمة الاتحادية بخصوص قضية حكومة كركوك المشكلة في فندق الرشيد، لمنع التداخل مع إجراءات محكمة القضاء الإداري والذي …

