فجوات وتحديات تواجه مستقبل العراق المائي.. خبير يوضح

2024-11-09 17:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر يعاني العراق من الاستنزاف المائي السريع على مستوى المنطقة يرجع ذلك في المقام الأول إلى سوء الادارة لهذا المورد الحيوي الناجم عن المحاصصة. ويقول الخبير المائي رمضان محمد إن ” عدم اعتبار المعيار الوظيفي في تكليف المدراء العامين ورؤساء الدوائر الفنية واسنادها إلى كادر لا يمتلك الخبرة الكافية لإدارة مؤسسات وهيئات تقرر …

